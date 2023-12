Grande prova di forza dell'Inter che vince per 3-0 sul campo del Napoli. A decidere il match la rete di Calhanoglu nel primo tempo e quelle di Barella e Thuram nella ripresa. Nel mezzo diverse proteste da parte dei padroni di casa, che recriminano per un fallo sul primo gol e per un possibile calcio di rigore. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.