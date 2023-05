Il Milan dimentica l'eliminazione dalla Champions League in semifinale per mano dell'Inter e si rituffa sul campionato, dove c'è un quarto posto da raggiungere. I rossoneri hanno piegato per 5-1 una già retrocessa Sampdoria a cui non è bastato il momentaneo pareggio di Quagliarella. A firmare il risultato finale le reti di Leao e Diaz e una tripletta di Giroud. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.