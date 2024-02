Sconfitta per il Milan che cade per 4-2 a sorpresa sul campo del Monza. Pessina e Mota nel primo tempo portano i brianzoli sul doppio vantaggio, che appare incolmabile anche alla luce dell'espulsione di Jovic. Ma i rossoneri riescono a pareggiarla con Giroud al 65' e Pulisc all'88'. Sembra finita, ma il Monza si riporta avanti in pieno recupero con le reti di Bondo e dell'ex Colombo per il poker finale. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.