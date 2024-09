Colpo esterno del Bologna che si è imposto per 2-1 in casa del Monza. Urbanski al 24’ aveva portato in vantaggio i felsinei, ma a fine primo tempo Djuric aveva rimesso la partita in parità. Nella ripresa arriva il gol vittoria firmato da Castro che regala la prima vittoria stagionale alla formazione di Vincenzo Italiano. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match: