Protagonista in campo contro l'Arsenal, Gabriele Re Cecconi si è presentato ai microfoni dei giornalisti a fine partita, tra i quali gli inviati di FcInterNews.it, per commentare quanto accaduto al Konami Centre.

Quarta vittoria su quattro, cosa ti porti a casa da questa partita?

"Senza dubbio la vittoria con l'Arsenal, che non capita tutti i giorni. Questa è una competizione fantastica, abbiamo la certezza di essere una squadra forte e la consapevolezza di una grande prestazione oggi da parte di tutti".

Oggi altra grande prestazione anche da parte tua.

"Sono contento ma bisogna dare continuità, qualsiasi compagno ho accanto so di poter contare su un giocatore forte, che sia Maye o Alexiou, ma anche quando torneranno in gruppo Garonetti e Perez. Tutti riescono a dare una mano e io non ho problemi a giocare al loro fianco".

Paradossalmente avete sofferto di più con la superiorità numerica, è dovuto a un calo di concentrazione?

"Non penso, col Monza abbiamo un po' mollato nella ripresa ma oggi abbiamo affrontato una squadra forte. Anche in dieci si sono mossi tanto senza dare punti di riferimento, ci sta di subire gol contro di loro anche se sarebbe stato meglio un clean sheet. Ma non si tratta di presunzione, infatti dopo aver subito la rete siamo ripartiti con il piede giusto senza concedere più nulla".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!