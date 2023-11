L'Inter si sta ancora allenando al Suning Training Centre in attesa di partire alla volta di Salisburgo dove domani sera affronterà i padroni di casa in Champions League. Direttamente da Appiano Gentile il nostro inviato Simone Togna aggiorna sulla situazione in casa nerazzurra tra seduta di allenamento e probabile formazione. A seguire il servizio.