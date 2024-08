A poco più di un mese dall'intervento chirurgico a cui si è sottoposto per riparare la tibia fratturata durante un allenamento con il Canada, Tajon Buchanan ha fatto ritorno al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile per salutare i compagni e lo staff e iniziare il percorso che lo riporterà in campo tra ottobre e novembre. L'ex Bruges, che ha tolto le stampelle, dovrebbe recuperare dall'infortunio nel mese di novembre. Intanto, si è presentato a sorpresa alla Pinetina, dove ha ricevuto l'abbraccio di tutto l'ambiente in un momento non facile della sua carriera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!