Alessio Cragno all'Inter e Stefano Sensi al Monza potranno diventare operazioni legate in futuro? È una delle domande poste ad Adriano Galliani, ad dei brianzoli, presente all'Hotel Gallia per la serata di beneficienza organizzata da United Onlus a favore dell'Ucraina: "Io sono molto, molto scaramantico... Cragno sarà un giocatore del Monza se il Monza si salverà, perché abbiamo un obbligo di acquisto. Io se non siamo salvi non parlo di un giocatore", chiosa l'ex Milan.