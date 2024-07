Al termine della premiazione dei club calcistici lombardi presso Palazzo Pirelli, il presidente dell'Alcione, Giulio Gallazzi, si è intrattenuto con i giornalisti e rispondendo alla domanda del nostro inviato ha fatto il punto su due operazioni di mercato messe in piedi con l'Inter (QUI L'ANTICIPAZIONE): "Stabile deve firmare oggi, per Calligaris invece stiamo ancora parlando perché è un giocatore che l'Inter vorrebbe tenere ancora nel proprio perimetro. ma non abbiamo perso le speranze (ride, ndr)".