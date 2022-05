"Quando non vinci, il rammarico c'è sempre. Però l'Inter ha disputato un'ottima annata, lottando fino alla fine col Milan che ha fatto qualcosa di incredibile. Ma l'Inter ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, in Champions è uscito col Liverpool. Rimane una stagione bella, complimenti al Milan che è stato più forte. Come migliorare? Quando si hanno ricambi forti è più facile vincere le partite. Ma l'anno scorso Marotta e Ausilio hanno fatto un ottimo mercato". Questo il pensiero espresso da Fabio Galante, tra i protagonisti dell'Integration Heroes Match.