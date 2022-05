Sull'annata dell'Inter si esprime un altro ex nerazzurro oggi protagonista all'Integration Heroes Match, Sebastien Frey: "L'Inter ha fatto una grande stagione, purtroppo i punti persi in giro sono costati un po' lo Scudetto. Obiettivamente il Milan ha meritato, ora l'Inter deve ricostruire per tornare a lottare per lo Scudetto".

FcIN - Da portiere, giudichi Onana un buon acquisto?

"Ho parlato con lui, è contentissimo".