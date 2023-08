Fumata grigia tra i corridoi di Viale della Liberazione, dove è terminato con un rallentamento l'incontro con l'agente di Fabbian, Minieri, e il direttore dell'area tecnica del Frosinone, Angelozzi. Il giovane classe 2003, destinato sulle prime a vestire la maglia dell'Udinese per via dell'inserimento nella trattativa Samardzic, trattativa poi naufragata, potrebbe finire ai ciociari, ora incalzati dal Bologna, fortmente interessato al centrocampista come svelato da Gdm qualche minuto fa. Uno scenario che però il procuratore Michelangelo Minieri preferisce non chiarire all'uscita dalla sede nerazzurra: "Ragazzi... Vedremo" si limita a dire ai giornalisti presenti.

L’agente di Fabbian lascia la sede dell’Inter e commenta la trattativa con il Frosinone ⬇️️ pic.twitter.com/HhxXJCXnbL — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) August 17, 2023