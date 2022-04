Sven Goran Eriksson, ex allenatore tra le altre di Lazio e Sampdoria, oltre che già CT della Nazionale inglese, ha parlato a FootballCo sia della recente Juventus-Inter sia di Simone Inzaghi. Ecco alcuni stralci dell'intervista: "In altri sport l'arbitro è intoccabile. In questa partita è stato un casino, brutto vedere 15-20 giocatori intorno all'arbitro. Inzaghi? Sta facendo un ottimo lavoro, l'Inter è lì tra le tre squadre che possono vincere lo Scudetto". A seguire l'intervista video completa.