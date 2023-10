Impossibilitato a sedersi sulla panchina della Roma perché squalificato, José Mourinho ha scelto un posto insolito per assistere a Inter-Roma: la tribuna stampa del Meazza. Non appena arrivato, accompagnato dallo staff, il portoghese è stato accolto con entusiasmo da molti tifosi del settore adiacente, che si sono precipitati per un saluto o una foto e hanno continuato così per diversi minuti.

