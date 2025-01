La Fiorentina non riesce ad uscire dal tunnel della crisi e non approfitta della superiorità numerica arrivata dopo 33 minuti per l'espulsione di Ali Dembelé, col Torino che riesce a tornare a casa dal Franchi con un pareggio grazie al gol di Gvidas Gineitis dopo l'iniziale vantaggio di Moise Kean. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina.