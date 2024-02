Richiesta di dimissioni di Marotta? A rispondere è il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini che intercettato dai cronisti presenti fuori dagli uffici di via Rosellini, dove la Lega si è riunita oggi per la canonica Assemblea: "Non sono assolutamente al corrente e non è stata minimamente avanzata alcuna richiesta. Ritengo Marotta, come Galliani, uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano degli ultimi decenni quindi non mi avrebbe assolutamente visto favorevole.

Sicuramente andare oggi a presentare un'istanza solo con altre due squadre di cambio del format da 20 a 18, non affrontando invece quelli che sono i temi fondamentali non mi vede sicuramente d'accordo. Ma non è per questo che personalmente avrei chiesto le dimissioni di nessuno, tantomeno di Marotta".