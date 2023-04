Festa scudetto rimandata per il Napoli, che oggi non è andato oltre l'1-1 in casa contro la Salernitana. Azzurri in vantaggio al 62' con Olivera, ma a 6 minuti dal 90' Dia ha strozzato l'urlo del Maradona firmando la rete del pareggio. Di seguito i gol e gli highlights del match.