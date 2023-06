"Partita speciale" quella in programma sabato prossimo contro il Manchester City, come giustamente ammette Matteo Darmian ai giornalisti presenti in zona mista: Affronteremo la squadra più forte del mondo in questo momento però ce la giocheremo. La prepareremo nel migliore dei modi e andremo a fare la nostra partita".

Che gara ti aspetti?

"Una gara sicuramente difficile ma dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità. Dovremo fare una partita attenta e con grande determinazione cercando di metterli in difficoltà".

Come si ferma Haaland?

"Non è solo Haaland. Il City ha grandissimi giocatori e dovremo fare una grandissima partita a livello difensivo non soltanto noi difensori ma tutta la squadra".

Qual è la gara della svolta?

"Non so dirlo con precisione. Ma sicuramente la partita d'andata col Barcellona credo sia stata cruciale in questo percorso di Champions".

Ti senti definitivamente difensore?

"Io sono a disposizione. Cerco giorno dopo giorno di migliorare e dove sceglie il mister di posizionarmi per me va sempre bene. L'importante è cercare di dare sempre il contributo alla squadra".

Hai chiesto qualcosa a Skriniar o preso qualcosa da lui prima di 'sostituirlo'?

"Milan è sicuramente uno dei più migliori interpreti del mondo. Anche solo a guardarlo impari. C'è sempre da imparare da tutti, quindi pure da Milan che è un grande giocatore. Adesso è rientrato ed è tornato a disposizione anche lui per quest'ultima partita. Sarà tanto speciale per tutti e ce la giocheremo".