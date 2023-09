Vittoria in scioltezza della Juventus di Massimiliano Allegri, che al Castellani supera un Empoli ancora al palo dopo tre giornate di campionato. Gara senza storia, che i bianconeri fanno propria con un gol per tempo: apre Danilo, sigilla Federico Chiesa dopo una gran cavalcata in solitaria. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP).