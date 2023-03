Dalla Polonia a Oporto per tifare Inter. Adrian, interista da tanti anni, racconta ai microfoni della nostra inviata in Portogallo le sue sensazioni dopo lo 0-0 del Dragao: "Spero che l'Inter venga sorteggiata contro il Chelsea, così potrò vederla a Londra assieme a un mio amico e sicuramente verrò anche a Milano. Contro la Juventus sarà dura, loro sono in forma ma spero che la qualificazione in Champions possa dare una spinta ai nerazzurri in campionato. Il mio giocatore preferito? Onana". A seguire l'intervista.

