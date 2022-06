Tanti tifosi nerazzurri si sono dati appuntamento al CONI dove in mattinata sono previste le visite per l'idoneità sportiva di due nuovi giocatori dell'Inter: Kristjan Asllani e Romelu Lukaku, esattamente in quest'ordine, lo stesso delle visite mediche. Si percepisce grande entusiasmo tra i sostenitori, che vogliono approfittare dell'occasione per vedere da vicino i due nuovi arrivati con particolare attenzione inevitabilmente al grande ritorno del belga. A seguire le immagini.