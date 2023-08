Prima rete in Arabia Saudita per Marcelo Brozovic. Nei playoff della Champions League asiatica mette il timbro anche Epic Brozo, autore della rete del definitivo 4-2 che permette all'Al-Nassr di superare l'Al-Ahli Dubai e il turno di qualificazione. Il preciso e vincente mancino a incrociare dell'ex Inter, arrivato a pochi minuti dal triplice fischio, scrive la parola fine sul match dei gialloblu e di volare alla fase a gironi.

CRISTIANO RONALDO ASSIST TO BROZOVIC pic.twitter.com/QMwEZol6bE — M (@madridfooty_) August 22, 2023