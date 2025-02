Ottima prestazione di Alessandro Calligaris nel 3-1 con cui l'Inter Primavera ha schiantato il Lille e si è guadagnata l'accesso agli ottavi di finale di Youth League. Al termine del match il portiere nerazzurro si è soffermato ai microfoni dei cronisti presenti, compreso FcInterNews.it.

Grandissima vittoria, parate importanti che hanno scomodato addirittura paragoni importanti come la parata di Julio Cesar su Messi.

"Io sono contento della prestazione della squadra prima di tutto, poi personale. Il paragone è molto pesante ma fa piacere, fa capire il lavoro che stiamo svolgendo e sono contento per me e per la squadra".

FcIN - Volevi il clean sheet a giudicare dalla reazione avuta dopo il gol preso?

"Sì, per me era importante non prendere gol anche per un fatto mentale. Cerco di fare sempre il massimo, sono fatto cosi. Ma oltre a quello c’è la felicità del risultato".

Venerdi il sorteggio. Conta poco l’avversario ma andare avanti?

"Sì, esatto. Se vogliamo arrivare fino in fondo non dobbiamo guardare l’avversario ma a noi e a quello che mettiamo in campo. Sette vittorie su sette ci rendono consapevoli della nostra forza e non vogliamo fermarci".

FcIN - Vi ha dato fastidio il gioco duro del Lille?

"Ci aspettavamo mettessero qualcosa in piu dopo quel primo tempo. Logicamente il nervosismo arriva ma siamo stati bravissimi a controllare le emozioni, a difendere come un grande gruppo e a portare a casa il risultato".

FcIN - Sai che c’era Pavard in tribuna?

"Sì, ho saputo. Infatti mi ha fatto molto piacere aver fatto una prestazione del genere con lui a vedere".

