Continua lo show social di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non è convinto del progetto dell'Al-Nassr e ha messo in stand-by l'affare, costringendo l'Inter a rivedere i suoi piani immediati. Frattesi aspetta, mentre rispunta la candidatura a centrocampo di Musah. Nuovo derby di mercato all'orizzonte? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).