Un’Inter ancora convalescente ritrova la vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Bayern Monaco. I nerazzurri hanno faticato più del previsto in casa contro un buon Torino. Per la vittoria finale serve aspettare l’89’, quando Brozovic sfrutta al meglio un passaggio illuminante di Barella e porta in vantaggio i suoi. Di seguito il video con il gol e gli highlights del Milan.