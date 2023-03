Attimi di preoccupazione poco fa al centro sportivo di Appiano Gentile, quando nel corso di una sessione di torello piuttosto agonistica, Romelu Lukaku si è scontrato con Nicolò Barella per cercare di intercettare il pallone. Il centrocampista nerazzurra è rimasto dolorante a terra tenendosi la gamba pochi secondi, salvo poi rialzarsi zoppicando e prendere il suo posto in mezzo al cerchio. Nulla di grave per fortuna, come comunque si era capito già dalla reazione degli altri giocatori, tutt'altro che preoccupati. A seguire le immagini.

CLICCA QUI PER VEDERE LE IMMAGINI SE SEGUI DA APP