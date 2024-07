Stamattina l'Inter si è radunata per il suo primo giorno di lavoro nella stagione 2024/25. Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi sono stati i primi a varcare i cancelli di Appiano Gentile, anzi del BPer Training Centre in memory of Angelo Moratti, intorno alle 8. Successivamente l’ingresso degli altri atleti, con i soli Di Gennaro e Josep Martínez a fermarsi con i tifosi per autoritari e selfie. Primo giorno di lavoro anche per i nuovi acquisti Taremi e Topalovic, presenti in ritiro da oggi anche Bisseck, Carlos Augusto e Salcedo, l’ultimo a varcare i cancelli del centro sportivo nerazzurro intorno alle 09.20.

