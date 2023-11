Clima sereno in casa Inter, come si evince dall'atteggiamento della squadra nel corso dell'allenamento alla vigilia della trasferta di Champions League di Lisbona contro il Benfica. Come previsto, Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni non fanno parte del gruppo sceso in campo e stanno lavorando a parte, a loro a sorpresa si è unito anche Denzel Dumfries che, affaticato, non sarà della partita. I tre giocatori sopra citati sono gli unici assenti nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che invece potrà contare sul recuperato Alexis Sanchez, tornato in gruppo.

Come sempre, dopo una prima fase di riscaldamento, via al torello sotto gli occhi dei giornalisti testimoni oculari dei primi 15 minuti come d'abitudine. A seguire le immagini.