Dopo il 2-2 di Cesena con il Lione, l'Inter è tornata a Milano alle 2 di notte e Simone Inzaghi ha ordinato il rompete le righe. Oggi per i nerazzurri ci sarà una domenica di relax, senza allenamenti. "Chi non è stato convocato per la trasferta di Cesena ieri ha riposato", aggiunge il Corriere dello Sport.

Il rientro dell’Inter a Milano nella notte ️ pic.twitter.com/C3628ssLTv — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 31, 2022