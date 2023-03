Presente alla Junior Tim Cup, Luca Antonini, ex difensore e rappresentante del Milan all'evento, parla così di un possibile euroderby tra Inter e Milan ai quarti di finale di Champions: "Mi piacerebbe passassero tutte per dare un segnale all'Europa che l'Italia c'è ed è tornata a essere competitiva. Sì al derby ai quarti, ma prima bisogna passare il turno. Un passo alla volta, vediamo come andrà domani sera".

