Igor Tudor debutta con una vittoria sulla panchina della Juventus. La formazione bianconera trova la vittoria di misura contro il Genoa grazie a una rete realizzata al 26 da Yildiz. Non basta una prova generosa del Genoa, con qualche sbavatura in difesa e poca efficacia in attacco. I bianconeri dunque rispondono al Bologna nella lotta al quarto posto.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (27' Kalulu), Veiga, Kelly; Gonzalez (37' st Weah), Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners (21' st Conceicao), Yildiz; Vlahovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, Kolo Muani, Savona, Rouhi, Mbangula. All.: Tudor

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Masini, Frendrup, Onana (26' st Malinovsky); Zanoli (18' st Venturino), Pinamonti (26' st Ekuban), Miretti (35' st Thorsby). A disp.: Siegrist, Sommariva, Badelj, Ekhator, Kassa, Norton-Cuffy. All.: Vieira

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 25' Yildiz (J)

Ammoniti: Thuram, Weah (J), Frendrup (G)

Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.