All’Inter basta un gol di Lautaro Martinez per aver ragione del Venezia a San Siro e per portarsi a -1 dal Napoli. La partita, però, è stata complicata: tanti gol falliti dai nerazzurri e nel finale il brivido per il possibile pareggio del Venezia, annullato però per un tocco di mano. Di seguito il video per i gol e gli highlights del match.