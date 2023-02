Successo di misura per il Milan sul campo del Monza nel ‘derby’ di Silvio Berlusconi. Decisivo per il risultato finale un gol messo a segno da Messias al 31’. Terza vittoria consecutiva di misura tra campionato e Champions League per la squadra di Pioli. Cade dopo otto partite, invece, quella di Palladino, al primo ko nel 2023. Di seguito il video con i gol e gli highlghts del match.