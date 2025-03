Spazio a commenti e analisi della domenica di Serie A. Le due vittorie di Inter e Napoli, simili a tratti per l'andamento della partita, vengono raccontate in maniera diversa. Lo scudetto comunque sarà di Inzaghi o Conte, Gasperini fuori dai giochi. Super prestazione a San Siro di Solet, Frattesi segna e svela il reale problema del suo periodo no.