L'Inter torna in campo questa sera contro l'Atalanta, Lautaro scalpita e Inzaghi valuta un cambio a sorpresa. Palacios arriva in sede, oggi ultimo giorno di mercato mentre si attende il calendario di Champions League. Quanti punti serviranno per rientrare tra le prime 8? Novità importanti anche sul fronte San Siro con Inter e Milan che aprono al progetto di WeBuild.