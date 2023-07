Morata, Balogun, Taremi, Beto e Wahi: sono questi i profili seguiti dall'Inter dopo il caso Lukaku. Lo spagnolo ex Juventus in pole con l'americano dell'Arsenal, più defilati gli altri tre. Proviamo a fare il punto sul casting attaccante analizzando costi e apporto tattico. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).