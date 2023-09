Retroscena in casa Inter: c'è stato un confronto tra la Curva Nord nerazzurra e Cuadrado. Pace fatta tra le due parti dopo il suo passato alla Juventus, dopo il gesto di Lautaro in Inter-Fiorentina. E la Curva Nord dedica uno striscione a Lukaku a Roma. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale Youtube per partecipare alla nostra diretta (CLICCA QUI).