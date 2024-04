Simpatico siparietto in conclusione dell'intervento di Alessandro Antonello all'evento ‘Merger & Acquisition Summit 2024’ de Il Sole 24 Ore. Carlo Festa, moderatore della tavola rotonda alla quale il CEO corporate dell'Inter ha preso parte ha ricordato come nell'edizione dello scorso anno fosse presente Aurelio De Laurentiis, una presenza beneaugurante visto che alla fine il Napoli ha conquistato lo Scudetto. "Magari il prossimo anno vorrà venire Giorgio Furlani", asserisce Festa, trovando la pronta risposta di Antonello: "Mi prenoto per l'anno prossimo".

Si accoda anche Luca Bassi, consigliere del CdA dell'Atalanta, collegato da remoto, che prontamente replica: "Voglio esserci anche io".