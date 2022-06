Non solo Romelu Lukaku e Kristjan Asllani: quest'oggi, nella sede del CONI di Via Piranesi, la folla presente per salutare i due prossimi giocatori dell'Inter ha avuto modo di accogliere anche Sebastiano Esposito, prossimo a lasciare l'Italia per accasarsi in Belgio all'Anderlecht. Per il giovane attaccante sarà stata indubbiamente l'occasione per riabbracciare l'amico e mentore Lukaku, col quale questa volta non potrà condividere l'esperienza in nerazzurro ma che, è facile immaginare, sarà prodigo di consigli per l'avventura in un club che conosce molto bene.