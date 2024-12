Quella di questa sera sarà il 163° incrocio in Serie A tra Inter e Lazio, per un bilancio che al momento conta 68 vittorie nerazzurre, 39 successi biancocelesti e 55 pareggi che completano il quadro. I nerazzurri hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide contro la Lazio in Serie A quando entrambe le formazioni si sono presentate nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata.

Le due squadre si affrontano di lunedì per la terza volta in Serie A: i precedenti sono il 6 gennaio 2014 (1-0 per i biancocelesti) e il 29 ottobre 2018 (3-0 esterno dei nerazzurri).