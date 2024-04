Spezzato il lungo digiuno con la Nazionale argentina, grazie al gol rifilato al Costa Rica dopo 16 partite di fila all'asciutto, Lautaro Martinez stasera, contro l'Empoli, conta di interrompere anche con l'Inter la serie di partite trascorse senza iscrivere il suo nome nel tabellino marcatori. Una situazione che non capitava al Toro, che non ha messo il suo timbro tra Genoa e Napoli, dallo scorso a settembre, quando era rimasto a secco per tre partite di fila, la seconda di questa serie proprio contro i toscani.