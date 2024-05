Dopo la lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra rimediato durante l'allenamento pre-Roma che è costata la sua presenza nella gara proprio contro i giallorossi, il centrocampista del Napoli ma promesso sposo dell'Inter, Piotr Zielinski non si è ancora rimesso. Come fa sapere il club partenopeo, il polacco ha svolto anche oggi terapie, non prendendo dunque parte al canonico allenamento svolto dal resto della squadra di Calzona.