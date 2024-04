L'Inter che va in svantaggio in questa Serie A è una specie di evento straordinario. Prima del tiro-cross beffardo di Lazar Samardzic che ha illuso l'Udinese lunedì sera, infatti, la squadra di Simone Inzaghi, era andata per prima sotto nel punteggio solo un'altra volta nelle precedenti 30 giornate, contro la Juventus, nel derby d'Italia del 26 novembre scorso che si concluse 1-1 grazie al pari firmato da Lautaro Martinez. Lo riporta Opta.