Presente al 'Premio Gentleman Fair Play', il noto tifoso interista Enrico Ruggeri è stato intercettato dai colleghi sul luogo. Di seguito le dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Come ci si sente da Campioni d’Italia?

"Beh, è piacevole. Essendo anzianotto mi è già capitato. Questo è uno scudetto particolare, non mi sono mai divertito così tanto. Squadra fantasiosa e imprevedibile. Di solito quando la guardi in tv e vedi la squadra sterzare a destra sai già il giocatore che troverai, invece all’Inter no. E poi fai un gol con il terzo di sinistra che fa segnare il terzo di destra con due centrocampisti che sono andati a coprire è una cosa che dimostra fantasia, bravura dell’allenatore e solidità in campo".

L’anno prossimo il tifoso può sognare un’Inter che ci provi in Champions?

"Naturalmente sì. Quest’anno l’Inter ha avuto due serate storte: quella in casa col Bologna e quella di ritorno in Champions League (con l’Atletico, ndr), quindi ovviamente sì. I sogni dei tifosi non hanno fine, per cui figurati. Vinci lo scudetto con quasi venti punti di vantaggio, perdi la Champions agli ottavi, è chiaro che il sogno è lo scudetto. Magari con dieci punti vai a fare un po’ di strada in più".

C’è un sogno di mercato?

"Quest’anno no. Poi io sono uno che si affeziona, non sarei un buon consigliere di Marotta, li terrei tutti. Ma il grande organizzatore del mercato deve già cominciare a capire dove sarà il problema l’anno dopo quindi io non sarei la persona giusta".



Se la dovessi associare al titolo di una canzone. A quale assocerebbe questa Inter?

"Mah, non lo so. A qualcosa sulla vita meravigliosa, però anche domani è un altro giorno perché come sempre tra un po’ si ricomincia. Si ricomincia a sognare e a soffrire".

Ruggeri canterebbe l’inno di Italia alla finale di Coppa Italia?

"Magari cercando di cantarlo per come è stato scritto, sì".