Deluso per l'epilogo della finale di Coppa Italia, Gian Piero Gasperini ha puntualizzato in conferenza che la sua Atalanta si è arresa comunque a un avversario di valore come la Juve: "L'ho sempre vista come una squadra forte, poi ognuno può avere opinioni diverse - le parole del tecnico dei bergamaschi -. Nel girone di ritorno ha fatto meno punti ma vale di più, ha fatto anche cose straordinarie all'andata. Poi ci siamo noi, Bologna, Roma, Lazio, anche Napoli e Fiorentina. Ma la Juve con Milan e Inter sono di una fascia più alta. Questa partita è stata equilibrata, non ho visto questa differenza. Che la Juve fosse una squadra forte si sapeva, è da prima fascia sicuro".