Ormai ogni volta che si concede ai microfoni dei media c'è sempre una domanda sull'Inter. E Bento Krepski continua a tenere la porta aperta senza tuttavia alimentare le voci. Scena ripresentatasi dopo la partita tra l'Athletico Paranaense e il Danubio, nella zona mista:

"Quello che so sono speculazioni. Loro (l'Inter, ndr) hanno solo chiesto, non hanno fatto una proposta ufficiale. Sono felice che facciano il mio nome. È il risultato del mio lavoro e delle mie prestazioni qui all'Athletico. Se arriverà davvero una proposta, vedremo. Ci incontreremo con la società e i miei agenti affinché, se dovesse accadere, sia nel migliore dei modi per tutti", ha detto l'estremo difensore brasiliano.