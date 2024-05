Intercettato in un'altra parte della zona mista allestita all'evento del 'Premio Gentleman Fair Play', Davide Frattesi si lascia andare ad altre dichiarazioni nella stagione che l'ha visto festeggiare lo scudetto per la prima volta: "Una cosa come quella del pullman credo che non la rivedrò più, ma ci riproveremo anche l'anno prossimo. È stato incredibile - le parole mandate in onda da Sky Sport -. Il momento più bello dello stagione? Quel gol col Verona non ha prezzo, è stato veramente importante. È stato molto pesante anche il gol di Udine, ma come quello al Verona non c'è stato nulla. Per adesso".