Toccherà a Juan Luca Sacchi dirigere Inter-Lazio, gara valida per la penultima giornata di Serie A, in programma domenica a San Siro (fischio d'inizio ore 18). L'arbitro della sezione di Macerata sarà assistito da Bercigli e Palermo, con Santoro che vestirà i panni del quarto ufficiale. A Lissone, in sala VAR, la coppia Serra-Aureliano. Tutte le designazioni:

FIORENTINA – NAPOLI Venerdì 17/05 h.20.45

MARCHETTI

VECCHI – ROCCA

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

LECCE – ATALANTA Sabato 18/05 h.18.00

RAPUANO

PASSERI – COSTANZO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: LA PENNA

TORINO – MILAN Sabato 18/05 h.20.45

FELICIANI

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO

SASSUOLO – CAGLIARI h. 12.30

DOVERI

COLAROSSI – PERROTTI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAZZOLENI

MONZA – FROSINONE h. 15.00

FABBRI

ROSSI L. – GARZELLI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: LA PENNA

UDINESE – EMPOLI h. 15.00

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV: DI MARCO

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI

INTER – LAZIO h. 18.00

SACCHI

BERCIGLI – PALERMO

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: AURELIANO

ROMA – GENOA h. 20.45

MANGANIELLO

DEI GIUDICI – MORO

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: PAIRETTO

SALERNITANA – H. VERONA Lunedì 20/05 h. 18.30

DI BELLO

GALETTO – SCATRAGLI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – JUVENTUS Lunedì 20/05 h. 20.45

AYROLDI

BRESMES – DI MONTE

IV: MINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: IRRATI