Un dominio lungo 5 anni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, tra il triennio di Inzaghi e il biennio di Conte, oltre ai due scudetti e a due secondi posti, in campionato l'Inter ha fatto il vuoto: 421 punti totalizzati, solo il Milan (375) si è riuscito a tenere sotto quota 50 di distacco, ma comunque lontanissimo dai cugini. La Juve è a 61, il Napoli a 62, la Roma a 103, la Lazio a 78 e l'Atalanta (una gara in meno) a 79, giusto per restare alle big. Numeri lapidari.

Parliamo di una media di 84,2 punti a campionato per Lautaro e compagni. A ciò vanno aggiunte le coppe domestiche: 2 coppe Italia e 3 supercoppe italiane.

Il quotidiano romano parla chiaro: l’anno prossimo l’Inter ripartirà con i gradi di squadra più attesa e, per riconfermarsi, servirà un salto ulteriore verso l’alto in una stagione già di per sé complessa tra la nuova Champions e l’appendice del Mondiale per club. Probabilmente sul mercato che sta per arrivare non ci sarà lo stesso via vai dell’anno scorso, ma le mosse andranno azzeccate tutte per rinforzare ulteriormente il gruppo dei campioni d’Italia.