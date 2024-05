Tutto come previsto, anche alla luce dei recenti precedenti. Denzel Dumfries ha patteggiato per lo striscione esposto durante la parata scudetto per le vie di Milano che lo ritraeva con Theo Hernandez al guinzaglio. Come si legge su Gazzetta.it, l'olandese, su cui la Procura federale aveva immediatamente aperto un fascicolo, ha ammesso le proprie responsabilità ricevendo una multa da 4mila euro, la stessa comminata all'Inter. All'ex PSV era stato contestato l'art. 4 del Codice di giustizia sportiva che obbliga i tesserati al rispetto di "lealtà, correttezza e probità" in ambito sportivo.

Sull'episodio si era già espresso il diretto interessato, che aveva ammesso di aver sbagliato in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: "Durante la parata ho alzato uno striscione che mostrava un'immagine inappropriata. Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di qualsiasi gioco. Mi rendo conto che alzare lo striscione sia stato un errore di giudizio da parte mia, un gesto per niente intelligente".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!